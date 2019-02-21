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Футбол в России

Футболист ЦСКА Дзагоев перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

Программа восстановления 28-летнего полузащитника будет определена позднее
Алан Дзагоев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алан Дзагоев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Футболист получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной" (3:1) 19 февраля. Дзагоев вышел в стартовом составе и провел на поле 16 минут.

Отмечается, что программа восстановления 28-летнего полузащитника будет определена позднее.

В текущем сезоне Дзагоев провел за клуб 11 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.

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