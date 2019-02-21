{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Устюгов извинился за выступление в спринте на чемпионате мира

Российский спортсмен завершил борьбу на стадии полуфинала
Сергей Устюгов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов извинился за свое выступление в спринте на чемпионате мира в Австрии.

"Хочу извиниться перед командой, перед всей страной за то, что закончил борьбу на стадии полуфинала", - сказал Устюгов журналистам.

На эту тему

Россиянин занял пятое место в своем полуфинальном забеге. Во время гонки между норвежцем Йоханнесом Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали Устюгова желтой карточкой.

Клебо финишировал вторым в полуфинале и первым в финальном забеге.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил лыжника Клебо
Во время полуфинального забега в спринте между норвежцем и Сергеем Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал
Читать полностью