Лыжник Устюгов извинился за выступление в спринте на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов извинился за свое выступление в спринте на чемпионате мира в Австрии.
"Хочу извиниться перед командой, перед всей страной за то, что закончил борьбу на стадии полуфинала", - сказал Устюгов журналистам.
Россиянин занял пятое место в своем полуфинальном забеге. Во время гонки между норвежцем Йоханнесом Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали Устюгова желтой карточкой.
Клебо финишировал вторым в полуфинале и первым в финальном забеге.