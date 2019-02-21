Лыжник Устюгов извинился за выступление в спринте на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов извинился за свое выступление в спринте на чемпионате мира в Австрии.

"Хочу извиниться перед командой, перед всей страной за то, что закончил борьбу на стадии полуфинала", - сказал Устюгов журналистам.