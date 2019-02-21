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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Устюгов заявил, что не толкал норвежца Клебо после полуфинала спринта ЧМ

После финиша забега между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский спортсмен толкнул норвежца
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не толкал норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинальной спринтерской гонки чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой. Менеджер сборной России Юрий Чарковский сообщил ТАСС, что команда подаст протест на действия Клебо и на карточку.

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"Вы все видели: Клебо сегодня выиграл, он сильнейший. Никаких ударов не было, я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Да, я был зол, но потому что он оказался сильнее. Но я очень рад за своего друга Глеба Ретивых, который стал третьим", - сказал Устюгов.

Россиянин отказался давать оценку поведению Клебо на трассе. "Сначала мне надо посмотреть повтор", - подчеркнул он.

Победителем спринта стал Клебо, показавший в финале результат 3 минуты 21,17 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,23 секунды), бронзу - россиянин Глеб Ретивых (1,37 секунды).

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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