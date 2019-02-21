Лыжник Устюгов заявил, что не толкал норвежца Клебо после полуфинала спринта ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не толкал норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинальной спринтерской гонки чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой. Менеджер сборной России Юрий Чарковский сообщил ТАСС, что команда подаст протест на действия Клебо и на карточку.