Медведева считает справедливыми оценки за короткую программу в финале Кубка России

За короткую программу спортсменка, которая в новом олимпийском цикле стала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера, получила 76,89 балла и занимает промежуточное первое место, второй идет Елизавета Туктамышева (72,21), третьей - Анастасия Гулякова (70,74).

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева считает свои оценки за короткую программу "Тоска" в финале Кубка России совершенно справедливым, хотя они и не дотягивают до 80 баллов. Об этом спортсменка заявила журналистам после выступления в турнире, который является заключительным этапом отбора на чемпионате мира в японскую Сайтаму.

"Посмотрите на мой сезон - не стоило ждать 80 баллов после не совсем чистого проката - сколько накатала, столько и получила. Справедливое судейство", - рассказала Медведева.

Спортсменка призналась, что испытала волнение перед выступлением. "Я начала нервничать, это спорт, это нормально. А потом стала общаться с этими эмоциями как с людьми, мысленно поздоровалась с ними - "здравствуйте, сомнения", "здравствуйте, мистер страх, "здравствуйте, волнение". Это как люди, с которыми ты видишься, но не очень этого хочешь. Поздоровался и пошел дальше", - поделилась фигуристка.

Медведева рассказала, что приехала на старт в Россию заранее. "Мне многие советовали приехать пораньше, все-таки мне уже не 14-15 лет, когда тебя разбуди - ты кататься пойдешь. Процессы в организме другие. Поэтому приехала за два дня до старта в Санкт-Петербург, он ближе к Великому Новгороду. Посмотрим, как завтра будет", - сказала она.

Произвольную программу фигуристки представят 22 февраля.