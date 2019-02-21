Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы

ТАСС, 21 февраля. Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске.

Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков проиграли победителям 47,3 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.

Первой в гонке стала сборная Швеции, которая показала время 1 час 5 минут 16 секунд (0+8). Вторыми финишировали немцы (+17,7; 0+6), третьими - белорусы (+29,8; 0+6).

23 февраля на чемпионате Европы пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Турнир завершится 24 февраля гонками преследования.