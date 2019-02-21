Крюков: Лыжник Клебо поступил некрасиво по отношению к Устюгову во время спринта на ЧМ

Во время полуфинальной гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца, однако жюри его отклонило. За свое поведение Устюгов, занявший в полуфинале пятое место и не вышедший в финал, получил желтую карточку.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клебо умышленно перекрыл траекторию движения российскому лыжнику Сергею Устюгову во время спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Таким мнением поделился с ТАСС олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков.

"Было ожидаемо, что протест будет рассматриваться в пользу Клебо, так как он однозначный фаворит соревнований и другое решение было бы спорным, особенно учитывая двоякость правил, - рассказал Крюков. - Сергей полез в тот небольшой промежуток, а норвежец сначала оставил ему место, после чего откровенно прикрыл его - для меня это был некрасивый и грязный инцидент. Устюгов мог в эпизоде завалить и самого Клебо, а в итоге тот даже стал победителем спринта".

Из россиян в финал спринтерской гонки смог пробиться только Глеб Ретивых, ставший обладателем бронзовой медали. Победителем стал Клебо. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли на стадии полуфиналов, Артем Мальцев - в четвертьфинале.

"Наши ребята заставили понервничать в четвертьфинале, но Глеб продемонстрировал сильный финиш и сразу стало понятно, что он будет делать ставку сегодня на финишную часть, доказав это в финале. Финал вышел более тактическим, ребята бежали примерно на 20 секунд медленнее, чем в четвертьфинале, но это и понятно, так как гонка шла уже на медали. Поздравляю Глеба с этим результатом", - сказал Крюков.

В субботу на чемпионате мира состоится скиатлон у мужчин и женщин. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.