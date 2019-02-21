Результат российского лыжника Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован после инцидента с Клебо

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Результат российского лыжника Сергея Устюгова, показанный им в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде, аннулирован. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Во время полуфинального забега между Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. Клебо в итоге стал победителем гонки, а Устюгов не вышел в финал, заняв в полуфинале пятое место. После финиша спортсмены вступили в перепалку, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. Сборная России подала протест на поведение норвежца на трассе, однако жюри его отклонило.

Отмечается, что Устюгов получил две желтые карточки. Первую он получил за "создание препятствий сопернику при обгоне", а вторую - за неспортивное поведение.

Следующие гонки в рамках чемпионата мира пройдут в субботу, в этот день состоится скиатлон у мужчин и женщин. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.