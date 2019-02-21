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Еврокубки

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Гран Канарию" в матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 107:85
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над испанской "Гран Канарией" со счетом 107:85 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Серхио Родригес, в его активе 18 очков. Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 18 побед, "Гран Канария" с шестью победами идет 14-й.

В следующем матче ЦСКА 1 марта в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом", "Гран Канария" 28 февраля примет другой греческий клуб "Панатинаикос".

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