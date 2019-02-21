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Шахматист Федосеев сыграл вничью с Лупулеску на турнире "Аэрофлот Опен"

По итогам двух туров шестеро шахматистов одержали по две победы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский шахматист Владимир Федосеев черными фигурами сыграл вничью с румыном Константином Лупулеску в партии второго тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

24-летний Федосеев является чемпионом "Аэрофлот Опен" 2017 года. Действующим победителем турнира является белорусский шахматист Владислав Ковалев.

По итогам двух туров шестеро шахматистов одержали по две победы - Максим Чигаев (Россия), Чжоу Цзяньчао и Вей И (оба - Китай), Кришнан Сашикиран, Сунилдут Нарайанан, Сарин Нихал, Читхамбарам Аравиндх (все - Индия).

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составит €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.

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