Внеочередная выборная конференция РФС в пятницу пройдет в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в Москве. В рамках заседания состоятся выборы на пост президента, а также в исполком организации. Единственным кандидатом на пост президента РФС является глава "Газпром нефти" и председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

О дате конференции стало известно по итогам последнего заседания исполкома РФС, который проходил 19 декабря. Тогда было официально объявлено об уходе Виталия Мутко с поста президента организации. Однако на тот момент он уже не руководил РФС - его деятельность была приостановлена с конца декабря 2017 года.

Тогда Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном его отстранении от Олимпийских игр. Решение приостановить деятельность в качестве главы РФС многие восприняли как желание снизить возможное давление со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) после кризиса вокруг допинга в России. Исполняющим обязанности президента организации стал генеральный директор Александр Алаев. Однако на официальном сайте РФС главой продолжал значиться Мутко.

На плечи Алаева легла большая ответственность, связанная с подготовкой сборной России к домашнему чемпионату мира, с чем он успешно справился. Несмотря на это, в октябре 2018 года СМИ заговорили о приходе в РФС нового руководителя, которым чуть ли не единогласно называли Дюкова. Ранее он также являлся членом исполкома РФС с 2014 года и главой комитета программ развития футбола.

После объявления об уходе Мутко была назначена дата проведения внеочередной выборной конференции, сейчас роль главы организации исполняет вице-президент РФС и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Если Дюков будет избран на пост, то он станет пятым по счету президентом РФС. Первым главой организации был Вячеслав Колосков, занимавший этот пост 15 лет (1992-2005), также руководителями являлись Мутко (2005-2009, 2015-2018), Сергей Фурсенко (2010-2012) и Николай Толстых (2012-2015).

Революции от Дюкова не будет

Официально кандидатуру Дюкова начали выдвигать с конца декабря - первыми об этом объявили федерации футбола Татарстана, Башкортостана и Пермского края. При этом Дюков заручился поддержкой федераций футбола Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также РПЛ и клубов - ЦСКА и "Краснодара". Всего на пост главы его выдвинули 63 организации.

Ожидалось, что на выборы пойдет и заместитель главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который конкурировал с Мутко на выборах в 2015 году. Но в начале января Газзаев сообщил ТАСС, что не стал выдвигать свою кандидатуру, объяснив это занятостью в Думе.

Номинально с Дюковым мог соперничать бывший министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. Однако избирательный комитет РФС не зарегистрировал Кузьмина, найдя нарушения в его заявке. По словам главы избиркома Игоря Фатова, были и другие кандидаты, но они также не выполнили определенные нормативными документами требования. Таким образом, выборы на конференции в пятницу будут безальтернативными.

В рамках предвыборной программы Дюков посетил ряд регионов, в том числе Дальний Восток, Сибирь и Поволжье. В ходе своих программных выступлений он дал понять, что не собирается принимать революционных решений в вопросе развития российского футбола, чего, возможно, от него ждут. Хотя он подчеркнул, что переход на систему "осень-весна" в 2011 году не смог кардинально изменить отечественный футбол. Также Дюков обещал заняться вопросом лимита на легионеров в РПЛ.

Одной из своих главных задач кандидат назвал развитие инфраструктуры в регионах и поддержку детско-юношеского футбола. Стоит учесть, что Дюков принимал участие в разработке стратегии РФС по развитию футбола до 2030 года, во время поездок он напоминал про нее. Работа по реализации должна активизироваться после его прихода на пост президента РФС.

"Нам нужно развивать кластерный подход, создавать в регионах с высокой плотностью населения кластеры из детских школ, региональные центры подготовки футболистов, которые бы брали на себя методическую поддержку, занимались бы консолидацией, делились опытом, передовыми практиками. Региональные центры футбола - это уровень профессиональной подготовки", - рассказал Дюков после встречи с главами футбольных федераций Сибири.

Федун и Галицкий возвращаются в исполком

16 января избирком РФС зарегистрировал в состав исполкома, который насчитывает 27 членов, 21 кандидата. 20 из них вошли в единый список. В нем оказались руководители четырех лиг: Прядкин, президент Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, глава Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов и президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. Также были зарегистрированы представители клубов РПЛ Сергей Галицкий ("Краснодар"), Евгений Гинер (ЦСКА) и Леонид Федун ("Спартак"), 10 представителей региональных и межрегиональных объединений, представители тренеров (Михаил Гершкович), футболистов (генеральный директор профсоюза игроков Александр Зотов) и ветеранов (Александр Мирзоян).

Таким образом, в список кандидатов из нынешнего состава исполкома не вошли, Алаев, офицер по борьбе с дискриминацией в футболе и директор по региональной политике и международным отношениям РФС Алексей Смертин, а также член совета ФИФА и глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин. Ожидается возвращение в состав исполкома Федуна и Галицкого. Владелец "Спартака" не был переизбран туда в апреле 2014 года. Галицкий входил в исполком с 2014 года, но в 2016 году он в него не попал.

Кандидатом, проходящим вне единого списка, является президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов. В день проведения конференции будут зарегистрированы в качестве кандидатов председатель судейского комитета РФС Николай Левников и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Еще четыре кандидатуры будут выдвинуты на довыборы в исполком во время конференции РФС в мае этого года. Двух из них предложит новый президент организации - ими станут футболист, который до этого 12 календарных лет принимал участие в каких-либо официальных матчах национальной сборной, и физическое лицо, осуществляющее контакты с международными организациями. Еще два кандидата в исполком будут от женского футбола и объединения болельщиков.

Согласно уставу РФС, решения по избранию главы и исполкома организации считаются принятыми, если за них подано квалифицированное большинство (не менее 50%) голосов делегатов конференции.