МОК отозвал олимпийский квалификационный статус с соревнований по стрельбе в Нью-Дели

ТАСС, 22 февраля. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) отозвал олимпийский квалификационный статус с соревнований по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

18 февраля МОК был проинформирован о том, что власти Индии не предоставили визу пакистанской делегации из двух спортсменов и одного официального лица. Стрелки из Пакистана должны были участвовать в турнире в Нью-Дели, который носил статус одного из квалификационных турниров к Олимпийским играм в Токио 2020 года. Совместные переговоры МОК и Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) с представителями правительства Индии не помогли решить проблему.

В результате Исполнительный совет МОК отозвал олимпийский квалификационный статус с соревнований в Нью-Дели, а также приостановил все обсуждения с Индийским национальным олимпийским комитетом относительно потенциальных заявок на проведение будущих олимпийских мероприятий в Индии, пока правительство Индии не предоставит письменные гарантии для обеспечения доступа на свою территорию всех участников турнира.

"Эта ситуация противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии, в частности принципам неприятия дискриминации, а также позиции МОК и Олимпийского движения, неоднократно подтвержденной в последние несколько лет, что равенство в обращении должно быть гарантировано для всех участвующих спортсменов и спортивных делегаций на международных спортивных мероприятиях без какой-либо дискриминации или политического вмешательства со стороны принимающей страны", - говорится в заявлении МОК.

Решение было принято на фоне дипломатического кризиса между Индией и Пакистаном. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки, взявшей на себя ответственность за крупный теракт в северном индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Индийская сторона пообещала принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада и заявила о наличии у нее доказательств его причастности к теракту. Пакистан в свою очередь отвергает эти обвинения.

Квалификационный отбор продлится до 30 апреля 2020 года. По итогам каждого отборочного соревнования путевки на Игры завоюют до пяти лучших стрелков, при этом каждая страна может получить не более двух путевок в каждой дисциплине. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.