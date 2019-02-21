Сулейманов: "Краснодар" показал свой характер в матче 1/16 финала ЛЕ с "Байером"

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" показали свой характер, сумев отстоять в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" необходимую для них ничью. Такое мнение в эфире канала "Матч ТВ" высказал нападающий российского клуба Магомед-Шапи Сулейманов.

"Краснодар" вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с "Байером" со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей - 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях, который на свой счет записал Сулейманов.

"Нам было тяжело, они очень быстро забили ответный мяч, пошли вперед. Мы много сил потратили, но заслужили этот маленький праздник, рады, что прошли дальше, - сказал Сулейманов. - У них большие защитники шли вперед на угловые, которых у наших ворот было в последние минуты пять или шесть. Но мы выстояли, что показывает наш характер".

Свой мяч в Леверкузене Сулейманов забил со штрафного. "Я лет пять тренирую штрафные, в этот момент почувствовал уверенность. Сказал Мауру (полузащитнику Маурисио Перейре - прим. ТАСС), что буду бить я. Он согласился", - поделился нападающий.

"Краснодар" узнает своего соперника по 1/8 финала турнира по итогам жеребьевки 22 февраля.