Россия оторвалась на 0,1 балла от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 22 февраля. Россия благодаря победе "Зенита" и ничьей "Краснодара" в 1/16 финала футбольной Лиги Европы на 0,1 балла оторвалась от Португалии в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соперник же по итогам еврокубковой недели лишился одного из трех представителей страны.

В прошедший четверг "Зенит" и "Краснодар" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя турецкий "Фенербахче" (0:1, 3:1) и немецкий "Байер" (0:0, 1:1) соответственно. Двойной успех принес России три очка (два - за победу "Зенита" и одно - за ничью "Краснодара") или 0,5 балла, что позволило увеличить общий показатель до 50,382 балла.

Португальские "Спортинг" и "Бенфика" на этой неделе заработали два очка (0,4 балла), суммарный коэффициент клубов этой страны составляет теперь 46,632 балла. При этом "Спортинг" выбыл из борьбы в Лиге Европы, уступив в двух матчах испанскому "Вильярреалу" (0:1, 1:1). В этом турнире осталась лишь "Бенфика", обыгравшая турецкий "Галатасарай" (2:1, 0:0). Таким образом, отрыв России в споре за шестое место, дающее право выставлять в еврокубках шесть клубов, из которых три - в Лиге чемпионов, возрос до 3,75 балла.

Нынешняя таблица коэффициентов определит представительство клубов в сезоне-2020/21. Во многом все решится через две недели, когда свой ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" проведет "Порту (в первой встрече римляне победили со счетом 2:1 - прим. ТАСС). На данный момент "Порту" и "Бенфике" нужно набрать 18,5 очков, достигнув полуфиналов своих турниров, а также надеяться на вылет "Краснодара" и "Зенита" в 1/8 финала.

Лидирует в таблице коэффициентов Испания (99,998), на втором месте находится Англия (77,177), на третьем - Италия (73,583). Четвертую строчку занимает Германия (70,641), пятую - Франция (58,165).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.