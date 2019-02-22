Кучеров стал первым игроком НХЛ за 22 года, набравшим 100 очков в 62 и менее матчах сезона

ТАСС, 22 февраля. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал 100-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став первым игроком за 22 года, которому для достижения данной отметки потребовалось 62 и менее матчей в сезоне. Последним такой результат показал бывший нападающий "Питтсбурга" Марио Лемье, затративший для этого 61 встречу в 1997 году.

Кучеров записал в свой актив 100-е (30+70) очко в игре против "Баффало", забросив шайбу. Также 25-летний россиянин стал первым хоккеистом в истории "Тампы", сумевшим набрать 100 и более баллов за результативность в двух сезонах подряд. Нападающий выступает за команду с 2013 года. За шесть сезонов Кучеров провел 427 матчей и набрал 434 (177+257) очка.

С 1994 года этот случай стал всего шестым в НХЛ - набрать 100 очков за 62 игры и менее удавалось Уэйну Гретцки (56 матчей, сезон-1993/94), Рону Фрэнсису (61, 1995/96), Яромиру Ягру (52, 1995/96) и дважды Лемье (38, 1995/96 и 61, 1996/97). Кучеров - четвертый россиянин в истории лиги, показавший результат в 100 баллов минимум в двух сезонах подряд. Ранее это делали Павел Буре (1992/93, 1993/94), Евгений Малкин (2007/08, 2008/09) и Александр Овечкин (2007/08-2009/10).

Кучеров занимает 21-е место по набранным очкам среди российских хоккеистов в истории НХЛ. Ближайшим оппонентом нападающего является защитник Алексей Житник, завершивший карьеру. Он имеет на своем счету 471 (96+375) очко в 1085 матчах.