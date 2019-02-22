"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче НХЛ, Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 22 февраля. "Вашингтон" одержал победу над "Торонто" со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан гостей Александр Овечкин отметился голом, который стал для него 43-м в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Овечкин (24-я минута), Бретт Коннолли (33) и Том Уилсон (47). У проигравших отличились Андреас Джонсон (45) и Джон Таварес (60).

Овечкин забросил 43-ю шайбу в нынешнем сезоне, он продолжает возглавлять гонку снайперов. Всего на его счету 70 (43 шайбы + 27 передач) очков в регулярном чемпионате. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, защитник команды Дмитрий Орлов и игрок обороны "Торонто" Никита Зайцев результативными действиями в матче не отметились.

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 61 матче 75 очков. "Торонто" идет четвертым с 76 очками в 60 играх. В следующем матче "Вашингтон" 23 февраля в гостях сыграет с "Баффало". "Торонто" на следующий день примет на своей арене "Монреаль".

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл дома "Миннесоте" со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Павел Бучневич, для которого она стала 12-й в сезоне. Всего на его счету 23 (12+11) очка в регулярном чемпионате.