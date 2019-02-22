Дюков: РФС должен воспользоваться импульсом ЧМ-2018 для развития футбола в России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен воспользоваться наследием чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году, для развития футбола в стране. Такое мнение высказал Александр Дюков, чьи слова приводятся в оказавшемся в распоряжении ТАСС информационном буклете РФС.

Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС, выборы состоятся в пятницу на внеочередной выборной конференции организации.

"Наша страна успешно провела чемпионат мира, который был признан всем футбольным сообществом одним из лучших в истории. Во многих регионах страны построены прекрасные арены, которые теперь создают новые возможности для развития футбола. Сборная России порадовала болельщиков успешным выступлением, впервые за долгие годы дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Без преувеличения можно сказать, что вся страна в 2018 году жила футболом, интерес к этому виду спорта в России всегда был очень высок, но теперь он вышел на новый уровень", - отметил Дюков.

"Сегодня очень важно воспользоваться импульсом чемпионата мира, принять эффективные решения для дальнейшего развития футбола в нашей стране. И это задача Российского футбольного союза", - считает Дюков.