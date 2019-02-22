Глава РПЛ Прядкин поблагодарил Мутко за деятельность на посту главы РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Российской премьер- лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поблагодарил вице-премьера РФ Виталия Мутко за деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мутко возглавлял РФС в период с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2018-й. В пятницу в Москве на конференции организации будет избран новый глава РФС, единственным кандидатом на пост является Александр Дюков. Прядкин исполняет обязанности главы организации до выборов нового президента.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Виталия Мутко, - сказал Прядкин на конференции РФС. - Особая благодарность за стабильное состояние РФС и за проведенный чемпионат мира".

Делегаты конференции встретили слова Прядкина овациями.