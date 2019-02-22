Голодец: правительство РФ поддержит Российский футбольный союз в его работе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать Российский футбольный союз (РФС) в его деятельности. Об этом на внеочередной выборной конференции РФС заявила вице-премьер Ольга Голодец, которая посетила мероприятие в качестве почетного гостя.

"Мы будем работать четко и открыто по тем вопросам, которые РФС поставит перед государством, - сказала она. - Мы разделяем принципы РФС - прозрачность, открытость, транспарентность. И будем содействовать в решении множества вопросов, включая обеспечение безопасности".

В пятницу на внеочередной выборной конференции РФС в Москве будет избран новый президент организации. Единственным кандидатом на пост является председатель совета директоров "Зенита", глава "Газпром нефти" Александр Дюков.