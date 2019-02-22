Дюков: РФС должен вывести российский футбол на новый уровень

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Основной задачей Российского футбольного союза (РФС) является выход отечественного футбола на более качественный уровень. Об этом на выборной конференции РФС заявил председатель совета директоров "Зенита", президент "Газпром нефти" Александр Дюков.

В пятницу в Москве проходит выборная конференция РФС, на которой пройдут выборы президента и выборы в исполком РФС. Единственным кандидатом на пост президента организации является Дюков.

"У нас есть возможность вывести российский футбол на новый уровень, это задача РФС. Я понимаю ответственность и значимость, понимаю, как много футбол значит для россиян. Хочу чтобы вид спорта развивался, знаю, как это делать. Ключевые цели и задачи, которые стоят перед РФС, сформулированы правильно, однако этот документ не является догмой, он составлялся перед чемпионатом мира и не учитывались различные моменты в виде эффекта от чемпионата мира", - отметил Дюков.

"Благодаря чемпионату мира во многих регионах страны появились суперсовременные стадионы, но не менее важным результатом является та вера в наш футбол, которую мы сейчас видим. Наша сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал, в этом есть заслуга РФС, который внес свой вклад в подготовку этого успеха", - добавил он.