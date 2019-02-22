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Футбол в России

Матч между футбольными клубами "Енисей" и "Ростов" пройдет в Сочи

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена "Енисея" в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта

ТАСС, 22 февраля. Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским "Енисеем" и "Ростовом" пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена "Енисея" в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта.

Сочинский стадион "Фишт" является одной из четырех резервных арен РПЛ, матч пройдет 3 марта.

В текущем розыгрыше чемпионата России "Енисей" занимает последнее, 16-е место, набрав в 17 матчах 10 очков, "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 24 очка.

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