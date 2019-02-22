"Новатэк" останется генеральным партнером сборных России по футболу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" приняла решение остаться генеральным партнером сборных России после избрания президентом Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления компании, директор департамента развития коммуникаций компании Денис Соловьев.

Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти" Александр Дюков в пятницу был выбран на пост главы РФС.

"Я думаю, что на следующей неделе подпишем [документы]. Уже все понятно - все готово [к подписанию]", - заявил Соловьев.

По его словам, компания может увеличить размер выплат для поддержки сборных: "Будем смотреть. Все будет зависеть от того, как они изберут исполком. Есть определенные договоренности, если они их соблюдают, то не будем пересматривать условия. Может, чуть больше дадим".

Компания "Новатэк" являлась генеральным партнером сборных России по футболу в 2015-2018 годах.