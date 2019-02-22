Свищев: новому президенту РФС Дюкову по силам справиться с поставленными задачами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новому президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по силам решить поставленные задачи и справиться с проблемами организации. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Глава "Газпром нефти" Дюков был выбран на пост главы РФС на внеочередной конференции организации в Москве в пятницу.

"Немного расстроило, что других кандидатов не было, - сказал Свищев. - Уверен, что в России много достойных людей, которые могут претендовать на прост президента РФС. Но специалисты выбрали Дюкова, поскольку он показал себя функционером высокого уровня. Надеемся, что смена руководства РФС положительно отразится на развитии российского футбола".

"Мы надеемся и ждем от Дюкова побед российского футбола и продолжения победой истории чемпионата мира, - продолжил собеседник агентства. - Не только функционеры, но и клубы должны оказывать содействие новой команде РФС. Предстоит разрешить много ситуаций, в том числе с Мамаевым и Кокориным, где необходимо вмешательство РФС. Существует огромный багаж проблем и задач, которые Дюкову по силам".