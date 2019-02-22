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Футбол в России

Колобков поддержал избрание Дюкова на пост президента РФС

В пятницу в Москве состоялась конференция РФС, на которой Александр Дюков был избран президентом организации на срок до 2023 года
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал избрание Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом Колобков сообщил ТАСС.

В пятницу в Москве состоялась конференция РФС, на которой Дюков был избран президентом организации на срок до 2023 года. Дюков был единственным кандидатом на пост.

"Выбор сделан, он правильный и мы его поддерживаем, - сказал Колобков. - Мы будем работать вместе, окажем любую поддержку новому главе РФС и его проектам. Будем работать сообща и в полной координации".

Теги
Российский футболКолобков, Павел Анатольевич
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