Колобков поддержал избрание Дюкова на пост президента РФС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал избрание Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом Колобков сообщил ТАСС.

В пятницу в Москве состоялась конференция РФС, на которой Дюков был избран президентом организации на срок до 2023 года. Дюков был единственным кандидатом на пост.

"Выбор сделан, он правильный и мы его поддерживаем, - сказал Колобков. - Мы будем работать вместе, окажем любую поддержку новому главе РФС и его проектам. Будем работать сообща и в полной координации".