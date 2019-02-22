Прядкин считает, что с избранием Дюкова начался новый этап в развитии футбола в РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что с избранием на пост главы РФС Александра Дюкова начался новый этап в развитии футбола в стране. Об этом Прядкин сообщил журналистам после внеочередной отчетно-выборной конференции РФС.

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков был единогласно выбран президентом РФС.

"Начался новый этап в развитии футбола. Есть стратегия, которая прописана, которую нам необходимо исполнять. Кардинально ничего не поменяется" - отметил Прядкин.