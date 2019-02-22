Вице-президент ФК "Волга": РФС надо назначить лицо, отвечающее за развитие в регионах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо назначить человека, отвечающего за проблемы вида спорта в регионах. Об этом в ходе заседания отчетно-выборной конференции РФС сказал бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин.

"На мой взгляд нужно определить лицо, которое будет осуществлять и следить за проблемами региона, нужно видеть, что идет поддержка, - сказал Кузьмин. - Это проведение различных конкурсов регионального развития. Считаю, что мы должны создать систему, так как на местах мы отвечаем за развитие всех видов спорта. Нужно создание региональных фондов, которые будут постепенно пополняться".

"Кроме того, считаю, что нужно возвращаться к системе весна-осень. Также нужно прекратить исчезновение самобытных клубов, но при этом поддержать успехи новых команд в различных турнирах под эгидой РФС. Считаю, что в плане развития детских команд, нужно закладывать именно развитие, а не бизнес", - добавил Кузьмин

Кузьмин выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах президента РФС, однако избирком РФС не зарегистрировал его, найдя нарушения в его заявке. Кузьмин занимал пост министра спорта Ульяновской области с 2014 по 2018 год. В данный момент он является президентом региональной федерации футбола, а также вице-президентом местного футбольного клуба "Волга". Кузьмин уже баллотировался на пост главы РФС на выборах 2010 года, когда победил Сергей Фурсенко, в пользу которого Кузьмин снял свою кандидатуру.