Федун: Дюков будет работать на благо российского футбола, а не в личных целях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет работать на благо футбола в России, а не в личных целях. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков единогласно был избран главой РФС. Он является председателем совета директоров "Зенита", но ранее сообщал, что в случае избрания президентом РФС покинет пост в петербургском клубе.

"Я знаю Александра. Он всегда будет работать на общие задачи, никогда на личные", - сказал Федун.

Федун надеется на положительные изменения в работе РФС с приходом Дюкова. "Зная, как выстроена система в "Газпром нефти", уверен, что РФС станет самой технологичной федерацией в ФИФА", - отметил Федун.