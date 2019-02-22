{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Федун: Дюков будет работать на благо российского футбола, а не в личных целях

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков единогласно был избран главой РФС
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет работать на благо футбола в России, а не в личных целях. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

На эту тему
Александр Дюков избран на пост президента Российского футбольного союза

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков единогласно был избран главой РФС. Он является председателем совета директоров "Зенита", но ранее сообщал, что в случае избрания президентом РФС покинет пост в петербургском клубе.

"Я знаю Александра. Он всегда будет работать на общие задачи, никогда на личные", - сказал Федун.

Федун надеется на положительные изменения в работе РФС с приходом Дюкова. "Зная, как выстроена система в "Газпром нефти", уверен, что РФС станет самой технологичной федерацией в ФИФА", - отметил Федун.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ФК "Томь" приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна
Ранее сообщалось, что в январе "Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - транш в размере 400 млн руб
Читать полностью