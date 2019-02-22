Глава оргкомитета ЧЕ-2020 Сорокин назвал амбициозной программу президента РФС Дюкова

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков представил амбициозную программу развития футбола в стране. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.
Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти" Дюков в пятницу был единогласно избран президентом РФС.
"Не могу предсказать, как изменится российский футбол в ближайшее время, но разделю ожидания многих: если эта амбициозная программа будет выполнена, то будет здорово", - сказал Сорокин.
Дюков был выбран на четырехлетний срок. Перед стартом голосования он представил свою предвыборную программу, в которой особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге ФИФА.