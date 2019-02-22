Глава оргкомитета ЧЕ-2020 Сорокин назвал амбициозной программу президента РФС Дюкова

Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти" Дюков в пятницу был единогласно избран президентом РФС.

"Не могу предсказать, как изменится российский футбол в ближайшее время, но разделю ожидания многих: если эта амбициозная программа будет выполнена, то будет здорово", - сказал Сорокин.

Дюков был выбран на четырехлетний срок. Перед стартом голосования он представил свою предвыборную программу, в которой особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге ФИФА.