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Футбол в России

Глава оргкомитета ЧЕ-2020 Сорокин назвал амбициозной программу президента РФС Дюкова

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" был выбран на четырехлетний срок
Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков представил амбициозную программу развития футбола в стране. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин.

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Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти" Дюков в пятницу был единогласно избран президентом РФС.

"Не могу предсказать, как изменится российский футбол в ближайшее время, но разделю ожидания многих: если эта амбициозная программа будет выполнена, то будет здорово", - сказал Сорокин.

Дюков был выбран на четырехлетний срок. Перед стартом голосования он представил свою предвыборную программу, в которой особое внимание уделил развитию детско-юношеского футбола и положению сборной России в рейтинге ФИФА.

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