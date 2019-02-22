ФИФА наложила на "Челси" запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 22 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила английскому клубу "Челси" регистрировать новых игроков в ближайшие две трансферные кампании. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Челси", владельцем которого является Роман Абрамович, не сможет регистрировать новых футболистов из-за нарушений при заключении международных сделок и регистрации несовершеннолетних игроков. Также отмечается, что игроки имеют право переходить из "Челси" в другие клубы.

Лондонский клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков и в течение 90 дней должен будет урегулировать ситуацию с участием несовершеннолетних игроков.

"Челси" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков после 26 игр.