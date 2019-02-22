УЕФА видит прекрасные перспективы развития РФС с новым президентом Дюковым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович заявил, что видит прекрасное наследие и плодотворные перспективы развития Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым. Об этом Лакович рассказал ТАСС.

В пятницу состоялась выборная конференция РФС, на которой единогласным решением Дюков был выбран президентом организации.