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УЕФА видит прекрасные перспективы развития РФС с новым президентом Дюковым

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович считает, что новому главе РФС досталось прекрасное наследство

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович заявил, что видит прекрасное наследие и плодотворные перспективы развития Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым. Об этом Лакович рассказал ТАСС.

В пятницу состоялась выборная конференция РФС, на которой единогласным решением Дюков был выбран президентом организации.

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"Дюкову досталось прекрасное наследие, я вижу прекрасную картину его дальнейшего развития, великолепные перспективы развития. Я уверен, что у него все получится, еще раз надеюсь на наше плодотворное сотрудничество [УЕФА и РФС] и поздравляю с победой", - сказал Лакович

"Выборы состоялись, это здорово, я думаю, что это прекрасно, что у руля организации будет молодой и амбициозный президент, который увлечен и живет футболом, что невероятно важно для его развития", - добавил он.

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