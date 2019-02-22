УЕФА видит прекрасные перспективы развития РФС с новым президентом Дюковым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович заявил, что видит прекрасное наследие и плодотворные перспективы развития Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым. Об этом Лакович рассказал ТАСС.
В пятницу состоялась выборная конференция РФС, на которой единогласным решением Дюков был выбран президентом организации.
"Дюкову досталось прекрасное наследие, я вижу прекрасную картину его дальнейшего развития, великолепные перспективы развития. Я уверен, что у него все получится, еще раз надеюсь на наше плодотворное сотрудничество [УЕФА и РФС] и поздравляю с победой", - сказал Лакович
"Выборы состоялись, это здорово, я думаю, что это прекрасно, что у руля организации будет молодой и амбициозный президент, который увлечен и живет футболом, что невероятно важно для его развития", - добавил он.