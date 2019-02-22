Колосков: Дюков сочетает в себе качества успешного бизнесмена, разбирающегося в футболе

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Председатель совета директоров петербургского "Зенита", глава "Газпром нефти", новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков сочетает в себе качества успешного бизнесмена и человека, который разбирается в футболе. Такое мнение ТАСС выразил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

В пятницу Дюков был избран на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Выборы состоялись на внеочередной конференции РФС в Москве. Дюков, который являлся единственным кандидатом на пост, был избран единогласно.

"Это успешный бизнесмен, который долгие годы имеет отношение к футболу в качестве президента и председателя совета директоров "Зенита", - сказал Колосков. - Он гармонично сочетает в себе навыки успешного бизнесмена и человека, знающего футбол, поэтому я считаю, что российскому футболу в этом случае повезло. Я жду от него того же, что и все граждане: успешного выступления нашей сборной, наших клубов на европейских аренах, повышения уровня мастерства футболистов и зрительского интереса, решения, наконец, вопроса финансирования профессиональных футбольных клубов и работы с болельщиками. Это ключевые вопросы, которые были и остаются, и их надо решать".

"Он будет делать это не один, а вместе с исполкомом, комитетами и комиссиями. Во всяком случае, его сегодняшнее выступление говорит о том, что человек в теме и у него есть желание активно работать над развитием российского футбола", - добавил Колосков.

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).