Трихичев рассчитывает на успех в супергиганте на этапе КМ по горным лыжам в Болгарии

БАНСКО /Болгария/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский горнолыжник Павел Трихичев рассказал, что рассчитывает попасть в десятку лучших в соревнованиях на этапе Кубка мира, который стартовал в пятницу в болгарском городе Банско, россиянин надеется успешно выступить в дисциплине "супергигант". Об этом Трихичев рассказал ТАСС.

"Моя задача быть в числе 10 или 15 лучших в комбинации, а главное - успешно выступить в супергиганте (23 февраля - прим. ТАСС). На эту дисциплину возлагаю самые серьезные надежды, хотя, по большому счету, езжу все дисциплины, но в последние два года акцент в подготовке сделали именно на гигант, мне нравится, что я в нем показываю стабильные результаты", - сказал 26-летний спортсмен.

"Я чувствую, что у меня есть резерв, который надо постараться использовать, но для меня это непросто, как для российского спортсмена. Я родился в России, а не в Австрии, у нас совсем другие условия подготовки. Несмотря на сложности, стараюсь быть максимально лучшим и бороться за подиум. Я не одинок, у меня есть партнеры по команде, на тренировке у нас хорошая конкуренция, которая заставляет работать еще больше, и соответственно лучше выступать" - добавил он.

"Я стремлюсь на этапах Кубка мира к подиуму, для русских это тяжело, но достижимо. Мы ведь тренируемся нормально только последние семь лет, а европейцы - всю жизнь, именно поэтому мы еще в роли догоняющих. Еще также проблемы в психологической устойчивости, нас научили бояться проигрывать, а у конкурентов поражение - это шаг к успеху, стимул к работе. Поэтому наши спортсмены не всегда уверены в себе на международных стартах, хотя за последние годы мы и стали хладнокровнее", - отметил Трихичев.

Рекордное количество участников

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Болгарии собрал рекордное количество участников - около 150 спортсменов из 26 стран. Ожидается, что не менее рекордным будет и зрительский интерес к состязаниям, предварительные данные показывают, что в ближайшие три дня Банско посетит около 30 тыс. болельщиков.

На этапе в Болгарии выступят представители мировой элиты горнолыжного спорта во главе с австрийцем Марселем Хиршером и французом Алексисом Пентюро.

"Всего Банско примет три мужских старта в дисциплинах "супергигант", "гигантский слалом" и "комбинация". Бесспорно, что это соревнование является одним из важнейших в спортивном календаре Болгарии", - сказал президент Федерации лыжного спорта Болгарии Цеко Минев.

Над подготовкой соревнований работало более тысячи человек. Снежные условия практически идеальные, толщина покрова составляет от полутора до трех метров, что позволило сделать интересную трассу.

"Что касается трассы, то она подготовлена очень хорошо, техническая, интересная, сложная по рельефу. Приятно, что снег здесь сохраняет свою структуру, даже стартуя в последних рядах есть шанс в итоге достойно выступить", - рассказал Трихичев.

В пятницу пройдут соревнования в комбинации. Этап в Болгарии завершится 24 февраля.