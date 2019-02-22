Дюков надеется, что определенность с бюджетом РФС на 2019 год наступит в ближайшее время

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что определенность по бюджету организации на 2019 год наступит в ближайшее время. Об этом он сказал журналистам.

В пятницу Дюков по итогам конференции РФС был выбран новым президентом организации.

"Сегодня мой первый день, я буду анализировать бюджет. Знаю, что пока спонсоры находятся в ожидании в плане того, кто придет к руководству РФС. Уверен, что в ближайшее время удастся провести переговоры. Будем искать новых спонсоров и надеемся, что определенность в плане бюджета на 2019 год наступит в ближайшее время", - отметил президент РФС.

С 2014 года Дюков входил в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.