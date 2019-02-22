Фигурист Лазукин выиграл финал Кубка России в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Андрей Лазукин занял первое место в мужских одиночных соревнованиях финала Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде.

По сумме короткой и произвольной программ Лазукин набрал 242,17 балла. Второе место занял Александр Петров (234,85), третьим стал Антон Шулепов (231,45).

На прошедшем чемпионате России в Саранске Лазукин занял четвертое место.

Позднее в пятницу произвольную программу покажут женщины. Финал Кубка России станет последним турниром перед определением состава национальной сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта).