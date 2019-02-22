ФК "Томь" приобрел 11 игроков во время действия трансферного окна

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Томь" в пятницу завершила отбор новых игроков, которые должны занять место девяти футболистов, покинувших томский клуб из-за долгов, состав команды пополнили 11 человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь клуба.

Ранее сообщалось, что в январе "Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи".

"Томь" завершила селекционную работу. В команду пришли два голкипера - более опытный Олег Смирнов и молодой воспитанник томского футбола Иван Сальников; защитники Исмаил Эдиев, который играл в клубах премьер-лиги и Роман Бугаев игравший за "Кубань"; полузащитник Максим Андреев и два нападающих - Алексей Гасилин и Исламнур Абдулавов. Также в "Томь" перешли футболисты из системы "Зенита-2" - Даниил Пенчиков, Василий Запрягаев, Никита Каккоев, Иван Андреев", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше приобретений не будет. "Пока трудно сказать, стала команда сильнее или слабее, мы это увидим по первым матчам весенней серии", - подчеркнул собеседник агентства.

"Томь" после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги. Сезон после зимней паузы возобновится в начале марта.