Дюков планирует усилить работу по развитию футбола для инвалидов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен усилить работу по направлению развития футбола для инвалидов. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

В пятницу Дюков единогласно был избран на пост президента РФС.

"Мы, к сожалению, пока отстаем в плане развития инклюзивности, - сказал Дюков. - Мы обсудили на исполкоме вопрос занятий футболом для лиц с ограниченными возможностями, и [владелец "Спартака"] Леонид Арнольдович Федун уже сказал, что "Спартак" помогает нуждающимся в данном направлении. Мы должны работать по данному направлению, это должна быть постоянная ответственность, а не факультатив. Это организационный вопрос, а что касается финансирования, то этот вопрос мы решим".

РФС продолжит развивать мини-футбол

Дюков отметил важность развития мини-футбола в России.

"Мини-футбол - такая же важная сфера, как и другие. Мы продолжим развивать этот вид спорта, он очень важен ввиду наших климатических условий, - сказал Дюков. - Я знаю, как в регионах любят мини-футбол и что для него делается, это тот футбол, который в сибирских и северных городах привлекает зрителей, а также мальчишек и девчонок для занятия этим видом спорта. Никакой дискриминации мини- футбола не будет"

В феврале женская сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером первого в истории чемпионата Европы.