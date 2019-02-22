Дюков поддерживает позицию исполкома РФС не считать легионерами белорусских футболистов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддерживает позицию исполкома организации в вопросе о белорусских игроках, которые со следующего сезона перестанут считаться легионерами в России. Об этом Дюков сообщил журналистам.

В пятницу Дюков на конференции РФС был выбран новым президентом организации.

"Что касается позиции исполкома по вопросу белорусов- легионеров, к легионерам не относятся граждане союзного государства, имеющие право выступать за национальные сборные, в том числе Белоруссии. Я также поддерживаю данное решение. На мой взгляд, это в перспективе пойдет на пользу российскому футболу", - сообщил Дюков.

Министр спорта РФ Павел Колобков 15 февраля на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием министров, курирующих направления культуры, спорта и образования, сообщил о том, что белорусские футболисты со следующего сезона не будут считаться легионерами в чемпионате России. В ноябре Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов. В настоящее время белорусы, в частности, не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.