Дюков: формат молодежного первенства России по футболу необходимо изменить

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что первенство России среди молодежных команд необходимо переформатировать. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

В пятницу Дюков был избран на пост президент РФС. Выборы состоялись на внеочередной конференции РФС в Москве. Дюков, который являлся единственным кандидатом на пост, был избран единогласно.

"Если поднимать тему юношеских сборных России до 17, 18 и 19 лет, то было бы правильно переформатировать молодежное первенство, - сказал Дюков. - У каждого клуба свое понимание, так как играют разными возрастами: кто-то просто играет потому, что они обязаны, и нехотя тратят на это деньги. Правильнее всего проводить по типу РПЛ: переформатирование молодежного чемпионата может и не решить всех проблем, но даст возможность оставить в футболе молодых ребят. Если пойти по пути продления футбольного образования до 21 года, то это будет только приветствоваться, что не позволит нам терять таланты".

"Примером есть Далер Кузяев. Понятное дело, что ему повезло, но он мог и закончить с футболом. Дальше был Петрозаводск, потом Нижнекамск, и дальше он раскрылся в "Ахмате". Но не у каждого отец - футбольный тренер", - добавил Дюков.

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).