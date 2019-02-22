Дюков: РФС не станет копировать у других лиг формат проведения для чемпионата России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не собирается копировать у других лиг формат проведения для чемпионата России. Об этом журналистам сообщил президент организации Александр Дюков.

Чемпионат Российской премьер-лиги проводится по системе "осень-весна". По итогам сезона в Олимп - Футбольную национальную лигу вылетают напрямую две последние команды, еще две играют стыковые матчи.

"У каждой страны свои условия, свои традиции, и считаю, что копировать манеру проведения турнира от какой-то федерации неправильно. У нас все очень неплохо в отечественном футболе, и некоторые виды спорта могут нам позавидовать, поэтому никакого копирования [формата соревнований] не будет, - сказал Дюков. - То наследие чемпионата мира может дать нам многое, у каждой страны есть своя специфика, и если взять для примера Немецкий футбольный союз, то недавно он привлек испанцев для развития детско-юношеского футбола, увидел, что теряет уникальность, и вернулся к своему стилю".

В пятницу Дюков на конференции РФС был выбран новым президентом организации.