Вице-спикер Госдумы Лебедев рассчитывает войти в исполком РФС на следующей конференции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев надеется быть избранным в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) на следующей конференции организации. Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу на внеочередной выборной конференции РФС глава "Газпром нефти" Александр Дюков единогласно был избран президентом РФС. Также прошли выборы в исполком организации, в состав которого вошли 23 человека, еще четыре кандидатуры будут избраны на следующей конференции РФС в мае-июне. Лебедев входил в предыдущий состав исполкома.

"Знаю, что там осталось четыре позиции, которые будут избраны на следующей конференции организации, буду выдвигаться как представитель объединения болельщиков, наличие которого в исполкоме прописано в уставе РФС. Вследствие отсутствия пока этой квоты буду рад встретиться на следующей конференции с президентом Дюковым, обсудить вопрос представительства болельщиков в исполкоме, - заявил Лебедев. - Я готов приложить все усилия, в том числе и на законодательном уровне, чтобы помочь РФС по этому вопросу".