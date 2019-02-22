СМИ: Модрич принял решение продлить контракт с футбольным клубом "Реал"

ТАСС, 22 февраля. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич принял решение продлить контракт с командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По данным источника, новый контракт Модрича будет рассчитан до июня 2021 года. Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 23 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

В составе "Реала" Модрич четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам, и был признан лучшим игроком турнира. В декабре 2018 года Модрич стал обладателем "Золотого мяча".