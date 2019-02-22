Илюхина сменила Дюкова на посту председателя совета директоров ФК "Зенит"

ТАСС, 22 февраля. Заместитель генерального директора "Газпром нефти" Елена Илюхина заняла пост исполняющей обязанности председателя совета директоров санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого пост председателя совета директоров занимал Александр Дюков, покинувший должность после избрания президентом Российского футбольного союза.

Дюков возглавлял совет директоров клуба с 2017 года. С 2008 по 2017 год он занимал должность президента "Зенита". В период его работы клуб трижды стал чемпионом России, дважды завоевал Кубок России и четырежды Суперкубок. В 2008 году "Зенит" завоевал Кубок УЕФА и первым из российских клубов стал обладателем Суперкубка Европы.