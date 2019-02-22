Фигуристка Константинова намерена выступить на Универсиаде лучше, чем на Кубке России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Станислава Константинова уверена, что выступление на Универсиаде для нее сложится лучше, чем в финале Кубка России, который завершился в Великом Новгороде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на турнире, где она стала четвертой.

Константинова после короткой программы занимала второе место, но в произвольной показала шестой результат и заняла итоговое четвертое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 206,67 балла. Победительницей стала Евгения Медведева (222,90), второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третье - Виктория Васильева (208,75).

"Сегодня ошибка на первом прыжке не дала мне понять ситуацию и быстро все переделать, хотя можно было спасти выступление даже с этой ошибкой, - рассказала Константинова. - На Универсиаде все будет хорошо".

Спортсменка считает позитивным моментом, что она смогла настроиться после короткой программы и с хорошим настроем выступить в произвольной. "Пусть собраться на 100 процентов и не удалось, но я показала достойную работу, боролась до последнего прыжка и не опускала руки", - подчеркнула фигуристка.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.