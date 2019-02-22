Газзаев: избрание Дюкова должно повлечь радикальные изменения в отечественном футболе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Избрание президентом Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова должно повлечь существенные изменения и реформы в российском футболе. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

В пятницу Дюков был избран на пост президента РФС. Выборы состоялись на внеочередной конференции РФС в Москве. Дюков являлся единственным кандидатом на должность и был избран единогласно.

"Хочу поздравить нового президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, знаю его как высоко профессионального человека в своей деятельности, в спорте в том числе, так как он долгое время был президентом футбольного клуба "Зенит", - заявил Газзаев. - Надеюсь, что с его избранием последуют существенные изменения в отечественном футболе, которые давно назрели".

"В первую очередь это качество футбола, которое должно сегодня соответствовать наследию чемпионата мира, то есть стадионам, построенным к чемпионату, спортивной инфраструктуре. Поэтому, безусловно, на клубном уровне команды должны в Лиге чемпионов и Лиге Европы не эпизодически показывать высокие результаты, а на постоянной основе. Также считаю, что нужно вовлечь в систему профессионального, молодежного, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации и провести радикальные структурные реформы в отечественном футболе, о которых я неоднократно говорил", - добавил Газзаев.

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).