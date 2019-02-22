Бузникин: шансы "Краснодара" и "Валенсии" в 1/8 финала Лиги Европы равны

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. В 1/16 финала "Краснодар" по сумме двух матчей оказался сильнее немецкого "Байера" (0:0, 1:1).

"Мы подозревали, что нам попадется испанская команда, даже ставки делали, поэтому ничего неожиданного здесь нет, - сказал Бузникин. - "Валенсия" так "Валенсия", наши шансы 50 на 50, это испанская команда, это контроль мяча, квалифицированные футболисты. Я не думаю, что "Валенсия" намного сильнее "Байера", это просто разные команды. Все будет зависеть от того, как команды подойдут к каждому матчу, в какой форме, потому что еще и чемпионат есть, и кубки".

Бузникин отметил, что наличие российского футболиста Дениса Черышева в составе "Валенсии" никак не поможет испанскому клубу. "Он в России не играл никогда, вряд ли им это поможет", - добавил селекционер.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.