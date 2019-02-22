Теннисист Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов во французском Марселе.

Рублев уступил Кукушкину со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 6 минут. Ранее спортсмены встречались друг с другом три раза: дважды победу одержал Кукушкин - в 2015 году в Москве и 2018 году в Вене, одна победа на счету россиянина в 2016 году в Санкт-Петербурге.

В полуфинале Кукушкин встретится с победителем матча между немцем Маттиасом Бахингером и французом Юго Эмбером.

Общий призовой фонд турнира составляет €718,8 тыс.