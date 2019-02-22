Москвина считает своей обязанностью помогать таким фигуристкам, как Медведева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Тамара Москвина считает своей прямой обязанностью и велением души помогать в подготовке к важным стартам таким фигуристкам, как Евгения Медведева. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее второй тренер Медведевой Трейси Уилсон сообщила журналистам, что перед финалом Кубка России спортсменке помогла Москвина. Медведева, набравшая 222,90 балла, выиграла финал Кубка России, последний этап отбора к чемпионату мира в японской Сайтаме. Перед турниром спортсменка провела два дня в Санкт-Петербурге.

"Наш клуб действительно предоставил Жене возможность поработать на нашем льду, чтобы находиться поближе к Великому Новгороду, - рассказала Москвина. - Я помогла бы любой спортсменке нашей сборной, это не только моя прямая обязанность, это веление моей души".

Медведева в последние месяцы работает и тренируется в канадском Торонто у Брайана Орсера.