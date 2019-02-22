Представление "Вильярреала" - соперника "Зенита" по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Испанский "Вильярреал" стал соперником петербургского "Зенита" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Первый матч пройдет 7 марта в Санкт- Петербурге, ответный - 14 марта в Вильярреале.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании "Вильярреал" под руководством Хавьера Кальехи занял пятое место. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы испанская команда стартовала с группового этапа, где попала в один квартет с московским "Спартаком", шотландским "Рейнджерс" и австрийским "Рапидом". "Вильярреал" не потерпел ни одного поражения при двух победах и четырех ничьих и занял первое место в группе. Матч в Москве со "Спартаком" завершился вничью 3:3, а в Испании хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В 1/8 финала "Вильярреал" победил португальский "Спортинг". Испанская команда одержала гостевую победу со счетом 1:0 и сыграла вничью на своем поле (1:1). В текущем чемпионате Испании "Вильярреал" находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке турнирной таблицы. После 24 туров в активе команды 23 очка.

По ходу сезона руководство "Вильярреала" уволило тренера Кальеху. 10 декабря на его место пришел Луис Гарсия Пласа, дебют которого пришелся на встречу со "Спартаком". После победы над красно-белыми под руководством Пласы "Вильярреал" не выигрывал на протяжении восьми матчей во всех турнирах (5 поражений, 3 ничьи). 29 января главный тренер был отправлен в отставку, а в команду вернулся Кальеха.

При 40-летнем специалисте "Вильярреал" не проигрывает в пяти матчах во всех турнирах (2 победы, 3 ничьи). После первого матча со "Спортингом" "Вильярреал" стал четвертым клубом в истории турнира, не пропускавшим в пяти матчах подряд. На групповом этапе "Вильярреал" победил "Спартак" (2:0), сыграл вничью 0:0 с "Рейнджерс" и венским "Рапидом", а также разгромил австрийцев (5:0).

В зимнее трансферное окно "Вильярреал" покинули шесть футболистов - полузащитники Леонардо Суарес, Мануэль Итурра и Роберто Сориано, защитники Мигель Лайюн, Рубен Семеду и Никола Сансоне, на данный момент средний возраст команды составляет 28,35 года. "Вильярреал" был основан 10 марта 1923 года, команда проводит домашние матчи на стадионе "Эстадио де ла Серамика", вмещающем около 25 тысяч зрителей. Впервые в высший дивизион чемпионата Испании команда вышла по итогам сезона-1997/98, но по итогам следующего сезона сразу же вылетела из элиты. Спустя год "Вильярреал" вернулся в высший дивизион и по сей день не покидал его.

Российские клубы уступали "Вильярреалу" на выезде

Лучшим достижением будущего соперника "Зенита" на внутренней арене является второе место в сезоне-2007/08. "Вильярреал" трижды доходил до полуфинала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах-2003/04, 2010/11, 2015/16. В общей сложности "Вильярреал" участвовал в групповой стадии Лиги Европы семь раз и всегда выходил в плей-офф. Испанская команда является рекордсменом Лиги Европы по количеству матчей в основной сетке (70) и забитых голов (118). "Вильярреал" также доходил до полуфинала Лиги чемпионов сезон-2005/06 и дважды становился победителем Кубка Интертото (2003, 2004).

Помимо матчей группового этапа со "Спартаком", "Вильярреал" трижды встречался с российскими командами в еврокубках и в домашних матчах неизменно одерживал победы, а в гостевых не побеждал. Во втором раунде Кубка УЕФА сезона-2003/04 "Вильярреал" на своем поле переиграл московское "Торпедо" со счетом 2:0, а в Москве уступил (0:1). В розыгрыше Кубка Интертото - 2004 испанская команда выиграла у "Спартака" (2:2, 1:0), а в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 по сумме двух матчей уступила "Зениту" (0:1, 2:1).

"Вильярреалу" по-прежнему принадлежат права на полузащитника сборной России Дениса Черышева, который проводит нынешний сезон в "Валенсии" на правах аренды. В составе "Вильярреала" во всех турнирах россиянин провел 90 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В системе "Вильярреала" с 2014 по 2017 год находился нынешний полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец. За основную команду он не провел ни одного матча, а за "Вильярреал В" сыграл 71 матч и забил 4 мяча.

В 1997-1998 годах в составе "Вильярреала" 22 матча провел чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Ильшат Файзулин. За испанскую команду он забил один мяч.