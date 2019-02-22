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Россиянка Вяхирева претендует на звание лучшей гандболистки 2018 года

Помимо 23-летней россиянки, в голосовании участвуют француженки Амаддин Лейно и Эстель Нзе-Минко, норвежка Стине Отфедал и румынка Кристина Нягу
Анна Вяхирева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Вяхирева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Российская гандболистка Анна Вяхирева претендует на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Помимо 23-летней россиянки, в голосовании участвуют француженки Амаддин Лейно и Эстель Нзе-Минко, норвежка Стине Отфедал и румынка Кристина Нягу.

В 2018 году Вяхирева в составе команды "Ростов-Дон" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до "Финала четырех" Лиги чемпионов. В составе сборной России она стала серебряным призером чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.

Голосование продлится до 15 марта.

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