Россиянка Вяхирева претендует на звание лучшей гандболистки 2018 года

ТАСС, 22 февраля. Российская гандболистка Анна Вяхирева претендует на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Помимо 23-летней россиянки, в голосовании участвуют француженки Амаддин Лейно и Эстель Нзе-Минко, норвежка Стине Отфедал и румынка Кристина Нягу.

В 2018 году Вяхирева в составе команды "Ростов-Дон" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до "Финала четырех" Лиги чемпионов. В составе сборной России она стала серебряным призером чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.

Голосование продлится до 15 марта.