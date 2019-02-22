Голодец поручила проработать вопрос организации в РФ крупных мероприятий по велоспорту

ТАСС, 22 февраля. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минспорту, Минвостокразвития, Минкавказу России совместно с федерацией велосипедного спорта страны и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос организации в РФ крупных международных спортивных и массовых мероприятий по велоспорту. Об этом сообщается на сайте правительства.

Поручение было дано по итогам совещания о развитии велосипедного спорта и туризма, которое Голодец провела 5 февраля. "О результатах доложить до 15 апреля 2019 года в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, были даны поручения проработать вопросы строительства велосипедного кольца на базе филиала ФГБУ "Юг- Спорт" в Кисловодске, поддержки общественных инициатив, программ и мероприятий в сфере развития массового велосипедного спорта и туризма, предусмотрев формирование единого календаря спортивных мероприятий, создания межрегиональной карты велосипедных маршрутов в Российской Федерации, организации массовых любительских соревнований в рамках международных, всероссийских и региональных спортивных соревнований.