Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21

ТАСС, 22 февраля. Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее генеральный директор, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург". В заявке Мюнхена фигурирует домашний стадион "Баварии" "Арена-Мюнхен". Согласно уставу УЕФА, при проведении международных игр (игры сборных, Лиги чемпионов, Лиги Европы) в названии стадиона имя спонсора не должно упоминаться. В национальных турнирах арена в Петербурге носит название "Газпром-Арена", в Мюнхене - "Альянц-Арена".

На проведение финала Лиги Европы 2021 года претендуют "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси и стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Матч за Суперкубок УЕФА 2021 года может пройти на стадионе "Динамо" в Минске, Олимпийском стадионе в Хельсинки, на арене "Уиндзор Парк" в Белфасте или на стадионе "Металлист" в Харькове. На проведение финала женской Лиги чемпионов претендует только стадион "Гамла Уллеви" в Гётеборге.

Решение о месте проведения финалов еврокубков 2021 года будет принято 29 мая на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в Баку.

Финал Лиги чемпионов проводился в России один раз, в 2008 году на московском стадионе "Лужники" английский "Манчестер Юнайтед" обыграл другой клуб из Англии "Челси" - 1:1, по пенальти 6:5.